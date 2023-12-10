Стрілянина в школі США: суд засудив 17-річного підлітка до довічного ув'язнення

Підліток, який застрелив чотирьох однокласників, отримав довічне ув'язнення за стрілянину в школі у 2021 році.

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Суд у засудив до довічного ув’язнення без умовно-дострокового звільнення 17-річного підлітка Ітана Крамблі, який два роки тому смертельно застрелив чотирьох однокласників у своїй середній школі. Також шість студентів і вчитель отримали поранення. Про це пише «Reuters».

Батькам підлітка також висунули звинувачення. У ЗМІ пишуть, що це одна з перших справ у США, яка намагається притягнути батьків до відповідальності за стрілянину в школі їхньої дитини.

Ітану Крамблі було 15 років, коли він відкрив стрілянину в Оксфордській середній школі 30 листопада 2021 року з напівавтоматичного пістолета, який батько купив йому як різдвяний подарунок днями раніше.

Окружний суддя округу Окленд відхилив прохання адвокатів про можливість умовно-дострокового звільнення.

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