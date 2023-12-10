Вимагають хабар – куди повідомити про корупцію у сервісних центрах МВС

Якщо ви стали свідком прояву корупцію, то про це можна заявити.

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У Головному сервісному центрі МВС пишуть, що якщо ви стали свідком прояву корупцію, то про це можна заявити.

«Не соромтеся звертатися в правоохоронні органи аби повідомити про корупційні діяння. Пам’ятайте, що кримінальна відповідальність передбачається, як для тих суб’єктів, які вимагають хабар, так і для тих, які цей хабар дають», - наголосили там.

Якщо ви помітили прояви незаконних дій у сервісних центрах МВС або вам пропонували корупційні дії – можна звернутися сюди.

Як ми писали, Україна наближається до країн з низьким рівнем корупційних практик, — НАЗК.

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