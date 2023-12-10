В Украине 11 декабря прогнозируют до 8 градусов тепла, местами мокрый снег и дождь

Синоптики прогнозируют временами небольшой, в восточных областях и на Закарпатье умеренный мокрый снег и дождь.

Изображение: freepik.com

В понедельник в Украине облачно, местами небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики в понедельник прогнозируют временами небольшой, в восточных областях и на Закарпатье умеренный мокрый снег и дождь.

«В восточных и центральных областях гололед, в южной части ночью и утром местами туман.

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; ночью в восточных и западных областях 1-6° мороза, днем в южной части 3-8° тепла», - рассказали синоптики.

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