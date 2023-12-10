Виплати на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію: що варто знати

Як ми писали, в Україні стартують виплати на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію.
У Мінвідновлення пояснили, що це черговий етап програми єВідновлення – державної грошової допомоги – максимальним розміром до 350 тисяч гривень за квартиру і 500 тисяч за приватний будинок. Гроші будуть надходити двома траншами. Спочатку 70% від погодженої суми, згодом – ще 30%.
«На відміну від першого етапу – виплатам на термінові ремонти розміром до 200 тисяч гривень – тут ми вводимо обовʼязкову систему подання звітів. Їх буде два. Перший – проміжний, коли використана перша частина траншу. І фінальний – коли ремонт вже зроблений», - зазначили у Мінвідновлення.
Для подачі повідомлення про завершений або проміжний ремонт потрібно:
- Увійти в розділ єВідновлення — «Заяви на виплати»
- Обрати об'єкт, про ремонт якого хочете повідомити.
- Натиснути на «Повідомити про ремонт».
- Зазначити, на якому етапі ремонт.
- Додати до 10 фото, які підтверджують факт виконання ремонту (наприклад фото будматеріалів та чеків). Кожне фото не має перевищувати 5 МБ.
- Надіслати повідомлення.
За потребою, комісія зв'яжеться для уточнення деталей.
Другий транш може прийти лише після перевірки.
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