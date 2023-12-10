Виплати на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію: що варто знати

Вводиться обовʼязкова система подання звітів – їх буде два.

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Як ми писали, в Україні стартують виплати на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію.

У Мінвідновлення пояснили, що це черговий етап програми єВідновлення – державної грошової допомоги – максимальним розміром до 350 тисяч гривень за квартиру і 500 тисяч за приватний будинок. Гроші будуть надходити двома траншами. Спочатку 70% від погодженої суми, згодом – ще 30%.

«На відміну від першого етапу – виплатам на термінові ремонти розміром до 200 тисяч гривень – тут ми вводимо обовʼязкову систему подання звітів. Їх буде два. Перший – проміжний, коли використана перша частина траншу. І фінальний – коли ремонт вже зроблений», - зазначили у Мінвідновлення.

Для подачі повідомлення про завершений або проміжний ремонт потрібно:

Увійти в розділ єВідновлення — «Заяви на виплати»

Обрати об'єкт, про ремонт якого хочете повідомити.

Натиснути на «Повідомити про ремонт».

Зазначити, на якому етапі ремонт.

Додати до 10 фото, які підтверджують факт виконання ремонту (наприклад фото будматеріалів та чеків). Кожне фото не має перевищувати 5 МБ.

Надіслати повідомлення.

За потребою, комісія зв'яжеться для уточнення деталей.

Другий транш може прийти лише після перевірки.

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