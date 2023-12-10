Виплати на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію: що варто знати

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. В Україні

Виплати на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію: що варто знати

21:41, 10 грудня 2023
Вводиться обовʼязкова система подання звітів – їх буде два.
Виплати на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію: що варто знати
Зображення: freepik.com
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Як ми писали, в Україні стартують виплати на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію.

У Мінвідновлення пояснили, що це черговий етап програми єВідновлення – державної грошової допомоги – максимальним розміром до 350 тисяч гривень за квартиру і 500 тисяч за приватний будинок. Гроші будуть надходити двома траншами. Спочатку 70% від погодженої суми, згодом – ще 30%.

«На відміну від першого етапу – виплатам на термінові ремонти розміром до 200 тисяч гривень – тут ми вводимо обовʼязкову систему подання звітів. Їх буде два. Перший – проміжний, коли використана перша частина траншу. І фінальний – коли ремонт вже зроблений», - зазначили у Мінвідновлення.

Для подачі повідомлення про завершений або проміжний ремонт потрібно:

  • Увійти в розділ єВідновлення — «Заяви на виплати»
  • Обрати об'єкт, про ремонт якого хочете повідомити.
  • Натиснути на «Повідомити про ремонт».
  • Зазначити, на якому етапі ремонт.
  • Додати до 10 фото, які підтверджують факт виконання ремонту (наприклад фото будматеріалів та чеків). Кожне фото не має перевищувати 5 МБ.
  • Надіслати повідомлення.

За потребою, комісія зв'яжеться для уточнення деталей.

Другий транш може прийти лише після перевірки.

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