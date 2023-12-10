Как легально сэкономить на оплате за электроэнергию: советы

Энергетики дали несколько полезных советов, как уменьшить расходы на оплату за свет.

Украинские потребители электроэнергии встретили повышение тарифов по энергоносителям с новыми рекомендациями по разумному и экономному использованию света от энергетической компании YASNO.

Владельцы учетных систем потребления электроэнергии имеют возможность сэкономить за счет ночного тарифа, установив двухзонный счетчик из набора "Умный Watt". Это позволит уменьшить расходы на электроэнергию, которую потребители будут использовать в период с 23:00 до 7:00, снижая плату вдвое.

Дополнительно, энергетики предоставляют несколько полезных советов, которые помогут эффективно управлять потреблением электроэнергии:

Уменьшите использование общего освещения, перейдя на использование торшеров и настольных ламп вместо люстр.

Установите экономные LED-лампы, которые расходуют до 10 раз меньше электроэнергии.

Выключайте из розетки приборы, которые не используете, поскольку в режиме "сна" они также потребляют электроэнергию.

Снизьте температуру нагрева бойлера, если это возможно.

Используйте газовую плиту вместо мультиварки или микроволновой печи, если у вас есть такая возможность.

Эти советы помогут не только уменьшить расходы на оплату за свет, но и оказаться эффективными в экономии электроэнергии, особенно в период пикового потребления с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

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