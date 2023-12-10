Как легально сэкономить на оплате за электроэнергию: советы

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Решение КСУ о малозначимости споров не признает неконституционными процессуальные фильтры в Верховном Суде, — мнение Кассационного хозяйственного суда

В КХС Верховного Суда считают, что решение КСУ по делу о малозначительности споров не касается процессуальных фильтров в кассационной инстанции, и дело на 1,24 млн грн малозначительно и не подлежит рассмотрению Верховным Судом.

Суд должен убедиться, что предоставленный адвокатом объем услуг и затраченное на это время соответствуют критерию реальности расходов, — ВС о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь

Также Верховный Суд подчеркнул, что размер возмещения морального вреда не должен приводить к безосновательному обогащению потерпевшего.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Верховный Суд определил, когда заключение эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу, является недопустимым доказательством

Местный суд признал недопустимым доказательством заключение судебно-почерковедческой экспертизы из-за несоблюдения порядка ее проведения без исследования свободных образцов подписи, не предоставленных эксперту.

Верховный Суд высказался по поводу действия закона во времени в длящихся правоотношениях

Если действующая на момент принятия соответствующего решения властным субъектом норма определяла такое решение как правомерное, то отсутствуют основания признавать их в судебном порядке противоправными, даже если на момент рассмотрения дела в суде произошли изменения в законодательстве и такие решения субъекта властных полномочий уже не согласуются с требованиями закона.

  1. В Украине

Как легально сэкономить на оплате за электроэнергию: советы

22:00, 10 декабря 2023
Энергетики дали несколько полезных советов, как уменьшить расходы на оплату за свет.
Как легально сэкономить на оплате за электроэнергию: советы
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Украинские потребители электроэнергии встретили повышение тарифов по энергоносителям с новыми рекомендациями по разумному и экономному использованию света от энергетической компании YASNO.

Владельцы учетных систем потребления электроэнергии имеют возможность сэкономить за счет ночного тарифа, установив двухзонный счетчик из набора "Умный Watt". Это позволит уменьшить расходы на электроэнергию, которую потребители будут использовать в период с 23:00 до 7:00, снижая плату вдвое.

Дополнительно, энергетики предоставляют несколько полезных советов, которые помогут эффективно управлять потреблением электроэнергии:

  • Уменьшите использование общего освещения, перейдя на использование торшеров и настольных ламп вместо люстр.
  • Установите экономные LED-лампы, которые расходуют до 10 раз меньше электроэнергии.
  • Выключайте из розетки приборы, которые не используете, поскольку в режиме "сна" они также потребляют электроэнергию.
  • Снизьте температуру нагрева бойлера, если это возможно.
  • Используйте газовую плиту вместо мультиварки или микроволновой печи, если у вас есть такая возможность.

Эти советы помогут не только уменьшить расходы на оплату за свет, но и оказаться эффективными в экономии электроэнергии, особенно в период пикового потребления с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

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