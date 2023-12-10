Поспішаючи водій проігнорував червоне світло світлофора: чим все скінчилося

Водій порушив ПДР, за що його зупинили правоохоронці та провели профілактичну бесіду.

В Оболонському районі столиці поліцейські виявили водія автомобіля Volkswagen, який порушив правила дорожнього руху, проігнорувавши червоне світло на світлофорі й здійснивши поворот ліворуч.

Після виявлення порушення екіпаж патрульної поліції відразу реагував на цю ситуацію та розпочав переслідування транспортного засобу. Після короткого переслідування автомобіль був зупинений, а водій отримав належне зауваження від правоохоронців.

Поліцейські провели з водієм профілактичну бесіду, наголошуючи на важливості дотримання правил дорожнього руху, а також винесли йому постанову за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Проїзд на заборонний сигнал світлофора).

Відповідно до встановленого законом штрафу, за подібне порушення водієві загрожує штраф у розмірі 510 гривень. Цей випадок служить нагадуванням про важливість дотримання правил дорожнього руху, а також про те, що порушення світлофорних сигналів може мати серйозні наслідки для безпеки всіх учасників дорожнього руху.

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