На Васильківській та площі Либідській будуть відокремлені смуги руху для громадського транспорту

Рух відокремленою смугою планують організувати вже з понеділка, 11 грудня.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА фахівці працюють над терміновим запровадженням відокремленої смуги руху для громадського транспорту на вул. Васильківській та площі Либідській.

Рух відокремленою смугою планують організувати вже з понеділка, 11 грудня.

Наразі внесено зміни у роботу світлофорних об’єктів для надання права пріоритетного проїзду рухомому складу громадського транспорту на вул. Васильківській та просп. Голосіївському.

Як ми писали, від «Теремків» до «Либідської» курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Крім того, у метро Києва розглядають можливість запуску човникового руху на ділянці «Деміївська» – «Теремки».

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