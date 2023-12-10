Цього року у Києві демонтували більше 25 тисяч незаконних вивісок та рекламних конструкцій

Найбільше було прибрано вивісок і рекламних засобів із фасадів будинків – близько 16 тисяч.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Із початку 2023 року в Києві демонтували 25 562 незаконні вивіски та рекламні конструкції. Як пишуть у КМДА, найбільше було прибрано вивісок і рекламних засобів із фасадів будинків – близько 16 тисяч.

Із частих порушень, які допускають власники закладів, – перекриття декоративних елементів фасаду, об’єктів інженерних комунікацій (зливні та газові труби, витяжки), повне або часткове перекриття вікон.

На другому місці за кількістю демонтажів є штендер – виносна конструкція у формі арки або прямокутника. За 11 місяців цього року в Києві прибрали 5 420 одиниць такої реклами.

Третє місце за кількістю демонтованих конструкцій посідає реклама на парканах. Так, на елементах огородження демонтовали 2 690 рекламних засобів. Управління нагадує, що розміщення штендерів і реклами на парканах не передбачене чинними правилами.

Окрім того, в місті прибирали незаконні наземні конструкції, рекламу з дахів будівель, опор освітлення та об’єктів транспортної інфраструктури.

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