На Київщині 11 грудня прогнозують хмарну погоду, а часом невеликий мокрий сніг та дощ

Синоптики дали прогноз погоди на 11 грудня по області.

Зображення: freepik.com

У Київській області у понеділок, 11 грудня синоптики прогнозують хмарну погоду, часом невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це сказано у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°.

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