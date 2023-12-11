Словацькі скаути передали українській стороні Вифлеємський вогонь миру

Від вогню, принесеного на кордон, традиційно запалили лампадки й свічки.

Українській стороні напередодні різдвяних свят словацькі скаути передали Вифлеємський вогонь миру.

У Держприкордонслужбі розповіли, що як і в попередні роки, вогонь доправили з Вифлеєму до Відня, а звідти словацькі скаути довезли його до українсько-словацького кордону.

Від вогню, принесеного на кордон, традиційно запалили лампадки й свічки. Їх порозвозять по території України.

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