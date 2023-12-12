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  1. В Україні

Збій у «Київстар»: чи вплинув він на зв'язок на фронті

17:45, 12 грудня 2023
На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком.
Збій у «Київстар»: чи вплинув він на зв'язок на фронті
Фото: mc.today
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Для українських військових на фронті масштабний збій «Київстар» не став перешкодою, оскільки вони використовують дещо інший зв'язок. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

«На лінії фронту військові користуються дещо іншим зв'язком. На цей момент це не має впливу на ситуацію, на дії військовослужбовців абсолютно. В принципі для цивільних громадян це, можливо, приносить незручності, а от для військовослужбовців це не має ніякого значення», - розповів Фітьо.

Нагадаємо, що 12 грудня у роботі оператора мобільного зв’язку Київстар стався технічний збій через хакерську атаку на ядро мережі.

У Vodafone повідомили про значне збільшення навантаження через збій у Kyivstar. 

Додамо, збій Київстару вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку».

Також на даний момент терміни відновлення роботи мобільного оператора Київстар невідомі

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