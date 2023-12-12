Польща підвищить розмір виплат для деяких біженців до 800 злотих: що слід знати

Зросте сума грошової допомоги для українських біженців з дітьми до 18 років, які отримують підтримку за програмою 500+.

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Польща із 1 січня 2024 року збільшить суму грошової допомоги для українських біженців з дітьми до 18 років, які отримують підтримку за програмою 500+. Про це повідомляє Ukrayina.pl.

Так, до кінця 2023 року українці на кожну неповнолітню дитину отримуватимуть по 500 злотих (4 575 грн) щомісяця. Проте вже з 1 січня ці виплати зростуть до 800 злотих (7 320 грн).

Особам, які вже отримують ці виплати, нічого робити не потрібно — виплати перерахують автоматично.

Усі інші види фінансової допомоги в Польщі у 2024 році залишаться без змін.

Як оформити в Польщі виплати на дитину і які документи потрібні

З 1 лютого почнеться збір заявок на призначення допомоги на догляд за дитиною на період з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року. Українці, які вперше братимуть участь у програмі 800+, мають звернутися до управління соціального страхування (ZUS) та мати при собі такі документи:

ідентифікаційний номер PESEL (заявника і дитини);

адресу електронної пошти;

номер телефону польського оператора;

номер банківського рахунку в Польщі.

При цьому, щоб отримувати допомогу на дитину, потрібно перебувати в Польщі легально.

Також у ZUS можуть попросити додаткові документи, зокрема, якщо особа, що звертається, прибула до Польщі до 24 лютого 2022 року, а дитина приїхала вже після цієї дати. У такому випадку можуть попросити ще рішення суду про призначення заявника тимчасовим опікуном дитини або документ, що підтверджує легальність перебування та доступ до ринку праці в країні.

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