В Харьковской области могут расширить зону принудительной эвакуации, — ОВА

Сейчас в области два самых опасных направления – Боровско-Лиманское и Купянское.

В Харьковской области могут расширить перечень прифронтовых общин, где происходит принудительная эвакуация. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Пока рассматриваем возможную принудительную эвакуацию еще из нескольких населенных пунктов. Все будет зависеть от военной обстановки", - сказал он.

По словам Синегубова, сейчас в области два самых опасных направления - Боровско-Лиманское и Купянское. На Купянском сейчас проживают почти 2,5-3 тысячи человек, в том числе 256 детей.

Также он сообщил, что ранее из прифронтовых общин Купянского района во время принудительной эвакуации было вывезено 299 детей.

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