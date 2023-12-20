Пользователи Киевстар сообщают о проблемах со связью – у оператора отреагировали

У оператора сообщили, что знают о том, что сейчас возникают сложности со связью на западе и юге Украины.

Пользователи сообщают о проблемах со связью. Утром 20 декабря абоненты жалуются на отсутствие связи в Facebook.

У оператора отреагировали на жалобы и сообщили, что знают о том, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины.

Там отметили, что специалисты компании работают над восстановлением сервисов.

«Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины.

Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее», – говорится в сообщении.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

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