Користувачі «Київстар» повідомляють про проблеми зі зв'язком – у оператора відреагували

У оператора повідомили, що знають про те, що зараз виникають складнощі зі звʼязком на заході і півдні України.

Користувачі повідомляють про проблеми зі зв'язком. Зранку 20 грудня абоненти скаржаться на відсутність зв'язку у Facebook.

У оператора відреагували на скарги і повідомили, що знають про те, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході і півдні України.

Там зазначили, що спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів.

«Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході і півдні України.

Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше», - йдеться у повідомленні.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

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