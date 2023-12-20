«Київстар» усунув труднощі зі зв’язком, які виникли зранку

Сервіси працюють у звичному режимі.

Зображення: freepik.com

Мобільний оператор зв’язку «Київстар» повідомив про усунення труднощів зі зв’язком, які виникли вранці 20 грудня у низці міст на заході та півдні України.

Там зазначили, що наразі сервіси працюють у звичному режимі. LTE в Україні та у роумінгу працює без обмеження швидкості.

У оператора розповіли, що завершують стабілізацію після масштабної хакерської атаки.

Також у «Київстарі» обіцяють найближчим часом поінформувати про нарахування бонусів та компенсацій абонентам.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.