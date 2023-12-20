У ЗСУ переконані, що запуск електронного реєстру значно спростить проведення мобілізації

Коли відповідний законопроєкт буде ухвалений, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних.

Фото: radiotrek.rv.ua

Запуск електронного реєстру військовозобов'язаних значно спростить проведення мобілізаційних заходів. Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю «РБК-Україна».

За його словами, зараз в Україні працює електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Але на цей час він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами.

Відтак, коли відповідний законопроєкт буде ухвалений, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних.

«І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз працює у Львові, тому що податок з його зарплати - ПДФО - сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства будь-якої форми власності про те, що цьому громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити військовозобов'язаного до ТЦК та СП», - повідоми Фітьо.

Він зазначив, що наразі електронна база, яка працює в ТЦК, лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. Тобто громадянин, наприклад, з Луганська чи з Сум може отримати повістку в Одесі.

«Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону. Поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює - усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть», - пояснив представник Сухопутних військ.

Окрім того, за його словами, електронний реєстр спростить проведення мобілізації ресурсів - як людських, так і транспортних, і багато іншого.

«Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення. І російська пропаганда теж на цій темі зробила дуже велику шкоду. В певної категорії чоловіків є якийсь страх до відвідування ТЦК та СП. Вони думають, що перша повістка - це відразу відправка на фронт. Це так вклала російська пропаганда, провівши дуже велику роботу», - зазначив Фітьо.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив своє бачення щодо мобілізації в Україні. Він зазначив, що загальна чисельність Сил оборони перевищує мільйон. І тому жодна кампанія рекрутингу не покриє такі обсяги― тільки мобілізація.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізацію не потрібно посилювати, а повернути в ті рамки, в яких вона працювала раніше.

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