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  1. В Украине

В ВСУ убеждены, что запуск электронного реестра значительно упростит проведение мобилизации

16:47, 20 декабря 2023
Когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные существующие базы данных.
В ВСУ убеждены, что запуск электронного реестра значительно упростит проведение мобилизации
Фото: radiotrek.rv.ua
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Запуск электронного реестра военнообязанных значительно упростит проведение мобилизационных мероприятий. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью «РБК-Украина».

По его словам, сейчас в Украине работает электронный реестр военнообязанных Оберег. Но в настоящее время он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами.

Следовательно, когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы различные существующие базы данных.

«И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас работает во Львове, потому что налог с его зарплаты – НДФЛ – уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия любой формы собственности о том, что этому гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить военнообязанного в ТЦК и СП», - сообщил Фитьо.

Он отметил, что в настоящее время электронная база, работающая в ТЦК, только позволяет осуществлять мероприятия оповещения граждан в любой точке страны. То есть гражданин, например, из Луганска или Сум может получить повестку в Одессе.

«Сейчас эти данные, которые были в бумажном виде, перенесены в электронный. И это позволяет увидеть личное дело, например, в другом ТЦК другого региона. Пока что синхронизации данных с другими государственными реестрами нет. Как только это заработает – все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, осуществлением оповещения на блокпостах сразу автоматически отпадут», - пояснил представитель Сухопутных войск.

Кроме того, по его словам, электронный реестр упростит проведение мобилизации ресурсов – как человеческих, так и транспортных, и многое другое.

«Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения. И российская пропаганда тоже на этой теме нанесла очень большой вред. У определенной категории мужчин есть некий страх к посещению ТЦК и СП. Они думают, что первая повестка – это сразу отправка на фронт. Это так вложила российская пропаганда, проведя очень большую работу», – отметил Фитьо.

Ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов высказал свое видение мобилизации в Украине. Он отметил, что общая численность сил обороны превышает миллион. И потому ни одна кампания рекрутинга не покроет такие объемы – только мобилизация.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что мобилизацию не нужно усиливать, а вернуть в те рамки, в которых она работала раньше.

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