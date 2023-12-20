У Києві відкрили автопроїзд та рух трамваїв на перетині вулиць Дегтярівської та Довженка

Трамваї курсують за постійними схемами руху, а рух тимчасових автобусних маршрутів №№ 14-Т, 14-ТК закрито.

Фото: kyivcity.gov.ua

Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що 20 грудня було відкрито автопроїзд, а також відновлено рух трамвайних маршрутів №№ 14, 15 на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У Департаменті зазначили, що трамваї курсують за постійними схемами руху. Рух тимчасових автобусних маршрутів №№ 14-Т, 14-ТК закрито.

Раніше було відкрито рух Дегтярівським шляхопроводом – для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями. Як наголошує Департамент, роботи на шляхопроводі продовжуються.

«Надалі відбудеться облаштування пішохідної зони з дотриманням норм доступності та інклюзії, триватимуть роботи з вкладання верхнього шару асфальтобетонного покриття та благоустрій території», - сказано у повідомленні.

У відомстві також нагадали, що рух транспорту було перекрито в межах реконструкції Дегтярівського шляхопроводу.

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