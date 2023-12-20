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  1. У світі

Німеччина вперше може конфіскувати заморожені активи рф: йдеться про сотні мільйонів євро

15:39, 20 грудня 2023
Досі Німеччина лише заморожувала активи російських компаній, але федеральна прокуратура почала рішучі дії.
Німеччина вперше може конфіскувати заморожені активи рф: йдеться про сотні мільйонів євро
Фото: REUTERS
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Німеччина планує конфіскувати сотні мільйонів євро російських коштів. Генеральна прокуратура ФРН подала відповідну заяву до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні. Про це повідомляє Spiegel.

Так, генпрокуратура має намір повернути до бюджету понад 720 мільйонів євро заморожених коштів, розміщених дочірньою компанією Московської фондової біржі в німецькій філії великого американського банку J.P. Morgan.

«Досі Німеччина лише заморожувала активи російських компаній з санкційного списку ЄС. Через те, що одна з компаній хотіла, щоб її гроші зникли, Федеральна прокуратура почала діяти: гроші мають потрапити до державної скарбниці. Такого ще ніколи не траплялося», – зазначає видання.

Автори зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення рф на територію України більше половини активів заможних росіян «витекло» з ЄС ще до запровадження перших санкцій - очевидно, ще не існувало адекватних законів, щоб зупинити цей процес одразу.

У 20222 році Німеччина оцінила загальну суму заморожених активів у трохи менш ніж п'ять мільярдів євро.

«Якщо Федеральна прокуратура виграє справу у Франкфурті-на-Майні, то понад 700 мільйонів євро надійдуть до федерального бюджету. Ці гроші не будуть призначені для конкретної мети. У минулому лунали заклики конфіскувати російські кошти і спрямувати їх на допомогу Україні», – кажуть у Spiegel.

Додається, що до J.P. Morgan надійшло платіжне доручення, за яким вищезгадані кошти мали бути переведені на рахунок іншої дочірньої компанії московської біржі, але задіяні банки не провели переказ.

«За словами слідчих у Карлсруе, можлива конфіскація грошей як кримінального злочину, оскільки платіжне доручення було спробою обійти санкції ЄС. Оскільки, схоже, немає надії на арешт злочинців, держава може конфіскувати гроші за рішенням суду», – зазначили у виданні.

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