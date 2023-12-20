Перерегистрация авто в Дії: за несколько часов работы услуги уже поступило 70 заявок

С 20 декабря в Дії доступна перерегистрация авто.

Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua

С 20 декабря в Дії доступна перерегистрация авто. Как отметили в Главном сервисном центре МВД, за несколько часов работы услуги уже поступило 70 заявок.

Теперь каждый желающий может из своего гаджета воспользоваться новым сервисом. При этом получить номерной знак и свидетельство о регистрации авто удобным образом можно в отделении Укрпочты на территории Украины или курьером по указанному адресу.

Подписание договора купли-продажи происходит исключительно в приложении Дія. Услуга перерегистрации возможна при первой продаже авто в календарном году.

Номерной знак на авто можно оставить или забронировать новый со специальной серией DI с платной или бесплатной комбинацией. Также можно выбрать либо электронное свидетельство о регистрации транспортного средства, либо изготовленное на бланке.

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