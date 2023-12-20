Пользователей предупреждают о технических проблемах с Электронным судом

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы предупредили пользователей о том, что зафиксировано технические проблемы с Электронным судом.
В сообщении говорится, что в настоящее время зафиксированы технические проблемы с судебными сервисами подсистемы видеоконференцсвязи, Электронным судом, Порталом Судебной власти Украины, почтовыми сервисами.
Также зафиксированы техпроблемы с доступом к сайту Высшего совета правосудия.
Там отметили, что специалисты уже занимаются решением вопроса, однако в настоящее время сроки исправления неизвестны.
Обновлено
По данным «Судебно-юридической газеты», в течение дня работа сервисов будет возобновлена.
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