Пользователей предупреждают о технических проблемах с Электронным судом

По данным «Судебно-юридической газеты», в течение дня работа сервисов будет возобновлена.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы предупредили пользователей о том, что зафиксировано технические проблемы с Электронным судом.

В сообщении говорится, что в настоящее время зафиксированы технические проблемы с судебными сервисами подсистемы видеоконференцсвязи, Электронным судом, Порталом Судебной власти Украины, почтовыми сервисами.

Также зафиксированы техпроблемы с доступом к сайту Высшего совета правосудия.

Там отметили, что специалисты уже занимаются решением вопроса, однако в настоящее время сроки исправления неизвестны.

Обновлено

По данным «Судебно-юридической газеты», в течение дня работа сервисов будет возобновлена.

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