В Запорожье военком помог не менее 300 мужчинам избежать мобилизации, — ГБР

Руководитель районного ТЦК и СП вместе тремя подчиненными предлагали мужчинам призывного возраста освободиться от мобилизации за 2-3 тысячи долларов.

Фото: ГБР

В Запорожье разоблачили схему уклонения от мобилизации, организованную руководителем одного из районных ТЦК и САП. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Как стало известно, он и трое его подчиненных предоставляли военнообязанным полный пакет услуг для освобождения от военной службы.

По схеме их регистрировали в том же районе города, где расположен военкомат, затем их ставили на учет и предоставляли сфальсифицированные медицинские документы для прохождения ВЛК с последующим освобождением от военной службы.

В ГБР отметили, что таким образом за период 2022-2023 годов уклонились от мобилизации более 300 человек. Примерная стоимость «услуги» дельцов составляла 2-3 тысячи долларов США на одного человека.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается полный круг привлеченных лиц.

Уголовное производство ведется по статьям уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации и уклонения от военной службы в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

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