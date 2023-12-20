Налоговая напоминает, что является медизделиями и лекарственными средствами для применения РРО

Налоговики привели определение медизделий и лекарственных средств для применения РРО.

Налоговая служба в Кировоградской области сообщает, что является медизделиями и лекарственными средствами с целью применения РРО.

Отмечается, что согласно абзацу 36 в. 2 Закона №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общепита и услуг», с изменениями и дополнениями, изделия медицинского назначения (медицинские изделия) – это любой инструмент, аппарат, прибор, устройство, программное обеспечение , материал или другое изделие, предназначенное для диагностики, лечения, профилактики организма человека и (или) обеспечения таких процессов.

Абзацем 2 ст. 2 Закона №123/96-ВР «О лекарственных средствах» с изменениями и дополнениями установлено, что лекарственное средство – любое вещество или комбинация веществ (одного или нескольких активных фармацевтических ингредиентов (далее – АФИ) и вспомогательных веществ )), имеющая свойства и предназначенная для лечения или профилактики заболеваний у людей, или любое вещество или комбинация веществ (одного или нескольких АФИ и вспомогательных веществ), которая может быть предназначена для предотвращения беременности, восстановления, коррекции или изменения физиологических функций в человека путем осуществления фармакологического, иммунологического или метаболического действия или установления медицинского диагноза.

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