Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Якщо ви побачили димок над Верховною Радою, то – так, це воно»: Олександра Устінова анонсувала прийняття парламентом закону про медичний канабіс

Верховна Рада ухвалить закон про медичний канабіс, за яким громадяни зможуть придбавати його за рецептом.

Можливість кожного відвідати свого тяжкохворого близького родича або бути присутнім на його похованні є складником конституційного права на недоторканність особистого і сімейного життя, джерелом якого є людська гідність, - Рішення Конституційного Суду

Держава зобов’язана надати кожній засудженій до позбавлення волі особі принаймні потенційну можливість короткочасного виїзду за межі колонії у зв’язку з такою винятковою особистою обставиною, як смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, - Конституційний Суд України ухвалив Рішення.

Не хакерська атака: стало відомо, чому виникли проблеми із сайтом Судової влади та Електронним судом

Причина – вихід з ладу обладнання на одному з майданчиків обробки даних.

Оформлення у власність приміщення на верхньому поверсі багатоквартирного будинку як нежитлової нерухомості, - ВП ВС переглянула справу після рішення ЄСПЛ

Велика Палата Верховного Суду після рішення ЄСПЛ вдихнула нове життя у справу співвласників багатоквартирного будинку щодо долі приміщення, призначеного для обслуговування комунікацій, на яке хотіли оформити право власності.

Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, - позиція Великої Палати ВС

Відмова у відшкодуванні судових витрат за проведення експертизи стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, не узгоджується із засадами розумності, добросовісності, справедливості та правової визначеності, - Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків касаційних судів.

  1. В Україні

Податкова нагадує, що є медвиробами та лікарськими засобами з метою застосування РРО

17:43, 20 грудня 2023
Податківці навели визначення медвиробів та лікарських засобів з метою застосування РРО.
Податкова нагадує, що є медвиробами та лікарськими засобами з метою застосування РРО
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Податкова служба у Кіровоградській області інформує, що є медвиробами та лікарськими засобами з метою застосування РРО.

Зазначається, що відповідно до абзацу 36 ст. 2 Закону №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями, вироби медичного призначення  – це будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів. 

Абзацом 2 ст. 2 Закону  №123/96-ВР «Про лікарські засоби» із змінами та доповненнями встановлено, що лікарський засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (далі – АФІ) та допоміжних речовин)), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу. 

Раніше ми писали, як проводити операції через РРО після відновлення електропостачання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду