Податкова нагадує, що є медвиробами та лікарськими засобами з метою застосування РРО

Податківці навели визначення медвиробів та лікарських засобів з метою застосування РРО.

Податкова служба у Кіровоградській області інформує, що є медвиробами та лікарськими засобами з метою застосування РРО.

Зазначається, що відповідно до абзацу 36 ст. 2 Закону №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями, вироби медичного призначення – це будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів.

Абзацом 2 ст. 2 Закону №123/96-ВР «Про лікарські засоби» із змінами та доповненнями встановлено, що лікарський засіб – будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (далі – АФІ) та допоміжних речовин)), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

Раніше ми писали, як проводити операції через РРО після відновлення електропостачання.

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