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  1. В Україні

Зеленський призначив Галину Михайлюк своїм представником у Раді замість Федора Веніславського

11:04, 20 грудня 2023
Галину Михайлюк призначено представником Володимира Зеленського у Верховній Раді України.
Зеленський призначив Галину Михайлюк своїм представником у Раді замість Федора Веніславського
Джерело фото: facebook.com/galyna.mykhailiuk.mp
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У середу, 20 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав документ про призначення Галини Михайлюк своїм представником у Верховній Раді України.

Відповідний Указ №823/2023 з'явився на сайті Офіса Президента.

Що відомо про Галину Михайлюк:

Галина Михайлюк є народною депутаткою від партії «Слуга народу» і заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Співголова депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією.

Доктор юридичних наук (2018), правознавець.

Галина Михайлюк закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа», а також аспірантуру кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія». Магістр міжнародного корпоративного та комерційного права, the University of York (Великобританія), а також докторант Науково-дослідного Інституту приватного права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Доцент Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Радник з питань підготовки законів у Консультативній Місії Європейського Союзу в Україні.

Спеціалізується на цивільному праві і процесі, сімейному праві, міжнародному приватному праві.

Раніше ми писали, що 7 грудня Володимир Зеленський підписав Указ №812/2023 про увільнення Федора Веніславського від виконання обов’язків Представника Президента України у ВРУ.

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