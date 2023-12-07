Володимир Зеленський звільнив Федора Веніславського від обов’язків свого представника в Раді

Федір Веніславський більше не представник Зеленського у Верховній Раді.

Президент Володимир Зеленський 7 грудня підписав Указ №812/2023 про увільнення Федора Веніславського від виконання обов’язків Представника Президента України у Верховній Раді України

«Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України», - зазначено в Указі.

Нагадаємо, нещодавно Веніславський розповів, що незабаром Рада розгляне законопроект, яким повістки будуть розсилати на електронні пошти військовозобов’язаних, і треба буде носити із собою військовий квиток.

Автор: Наталя Мамченко

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