Владимир Зеленский уволил Федора Вениславского от обязанностей своего представителя в Раде

Федор Вениславский больше не представитель Зеленского в Верховной Раде.

Президент Владимир Зеленский 7 декабря подписал Указ №812/2023 об освобождении Федора Вениславского от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины

«Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины», - отмечено в Указе.

Напомним, недавно Вениславский рассказал, что в скором времени Рада рассмотрит законопроект, которым повестки будут рассылать на электронные почты военнообязанных, и нужно будет носить с собой военный билет.

Автор: Наталья Мамченко

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