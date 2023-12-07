Можно ли изменить семейного врача: ответ НСЗУ

При смене врача пациент подписывает новую декларацию с другим специалистом.

Национальная служба здоровья Украины сообщила гражданам, можно ли сменить семейного врача, педиатра или терапевта. Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.

Отмечается, что смена врача означает заключение новой декларации с другим специалистом. При подписании данные об этом вносятся в электронную систему и старая декларация автоматически аннулируется.

«Независимо от того, где именно работает ваш предыдущий врач, — в коммунальном заведении или частном. То есть, посещать предыдущего врача для расторжения декларации не нужно.

Перед тем, как менять врача, советуем ответить на вопрос — для чего. Потому что семейная медицина предполагает долговременные партнерские отношения, и это в пользу пациента. Ведь врач, зная историю болезней или некоторые особенности со здоровьем своих пациентов, сможет давать максимально полезные рекомендации», - пишут в ведомстве.

В НСЗУ советуют гражданам взвешенно подходить к вопросу смены врача и делать это только тогда, когда действительно нет другого выхода.

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