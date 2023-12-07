Чи можна змінити сімейного лікаря: відповідь НСЗУ

При зміні лікаря пацієнт підписує нову декларацію з іншим фахівцем.

Національна служба здоров'я України повідомила громадянам, чи можна змінити сімейного лікаря, педіатра або терапевта. Про це йдеться на Facebook-сторінці відомства.

Зазначається, що зміна лікаря означає укладення нової декларації з іншим фахівцем. При її підписанні дані про це вносяться в електронну систему і стара декларація автоматично анулюється.

«Незалежно від того, де саме працює ваш попередній лікар — у комунальному закладі чи приватному. Тобто відвідувати попереднього лікаря для розірвання декларації не потрібно.

Перед тим, як змінювати лікаря, радимо відповісти собі на питання — для чого. Бо сімейна медицина передбачає довготривалі партнерські відносини, і це — на користь пацієнтові. Адже лікар, знаючи історію хвороб або певні особливості зі здоров’ям своїх пацієнтів, зможе давати максимально корисні рекомендації», - пишуть у відомстві.

У НСЗУ радять громадянам зважено підходити до питання зміни лікаря і робити це лише тоді, коли дійсно немає іншого виходу.

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