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  1. В Украине

Зеленский назначил Галину Михайлюк своим представителем в Раде вместо Федора Вениславского

11:04, 20 декабря 2023
Галина Михайлюк назначена представителем Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины.
Зеленский назначил Галину Михайлюк своим представителем в Раде вместо Федора Вениславского
Источник фото: facebook.com/galyna.mykhailiuk.mp
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В среду, 20 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о назначении Галины Михайлюк своим представителем в Верховной Раде Украины.

Соответствующий Указ №823/2023 появился на сайте Офиса Президента.

Что известно о Галине Михайлюк:

Галина Михайлюк является народной депутаткой от партии «Слуга народа» и заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Сопредседатель депутатских групп ВРУ по межпарламентским связям с Японией и Австралией.

Доктор юридических наук (2018), правовед.

Галина Михайлюк окончила Одесский государственный экономический университет по специальности «Банковское дело», а также аспирантуру кафедры гражданского права Национального университета «Одесская юридическая академия». Магистр международного корпоративного и коммерческого права, University of York (Великобритания), а также докторант Научно-исследовательского Института частного права и предпринимательства им. Ф. Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины. Доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Советник по подготовке законов в Консультативной Миссии Европейского Союза в Украине.

Специализируется на гражданском праве и процессе, семейном праве, международном частном праве.

Ранее мы писали, что 7 декабря Владимир Зеленский  подписал Указ №812/2023 об освобождении Федора Вениславского от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в ВРУ.

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