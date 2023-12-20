Зеленский назначил Галину Михайлюк своим представителем в Раде вместо Федора Вениславского

В среду, 20 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о назначении Галины Михайлюк своим представителем в Верховной Раде Украины.
Соответствующий Указ №823/2023 появился на сайте Офиса Президента.
Что известно о Галине Михайлюк:
Галина Михайлюк является народной депутаткой от партии «Слуга народа» и заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Сопредседатель депутатских групп ВРУ по межпарламентским связям с Японией и Австралией.
Доктор юридических наук (2018), правовед.
Галина Михайлюк окончила Одесский государственный экономический университет по специальности «Банковское дело», а также аспирантуру кафедры гражданского права Национального университета «Одесская юридическая академия». Магистр международного корпоративного и коммерческого права, University of York (Великобритания), а также докторант Научно-исследовательского Института частного права и предпринимательства им. Ф. Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины. Доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия».
Советник по подготовке законов в Консультативной Миссии Европейского Союза в Украине.
Специализируется на гражданском праве и процессе, семейном праве, международном частном праве.
Ранее мы писали, что 7 декабря Владимир Зеленский подписал Указ №812/2023 об освобождении Федора Вениславского от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в ВРУ.
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