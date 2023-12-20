Кабмин рассчитал зарплаты украинцев до 2026 года

Прогнозируемая средняя заработная плата в Украине в 2024 году может составить больше 21 тысячи гривен.

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Средняя зарплата в Украине может составить 21 809 грн в месяц. А к 2026 году возрасти до 30 260 грн в месяц.

Такие подсчеты содержатся в постановлении Кабинета Министров Украины № 1315 об одобрении основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы.

Одобренные КМУ основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины выглядят так:

2024 год – 21 809 грн;

2025 год – 25 732 грн;

2026 год – 30 260 грн.

Напомним, что 9 ноября Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

«Общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3 028 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, останется на уровне 2 102 грн.

Для расчета должностного оклада прокурора окружной прокуратуры остается – 1 600 грн.

Для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 грн.

С 1 января 2024 года минимальная заработная плата:

в месячном размере: с 1 января – 7 100 гривен, с 1 апреля – 8 000 гривен;

в почасовом размере: с 1 января – 42,6 гривны, с 1 апреля – 48 гривен.

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