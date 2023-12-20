В ВСУ рассказали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Основные причины таковы: если военнообязанный имеет троих несовершеннолетних детей, если ухаживает за инвалидными родителями, отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Он отметил, что отсрочка может быть по состоянию здоровья, из-за наличия трех и более несовершеннолетних детей или ухода за родителями с инвалидностью.

"Есть еще причины по состоянию здоровья и т.д. То есть перечень причин четко определен и опубликован", - рассказал Фитьо в интервью РБК-Украина.

По его словам, если у военнообязанного есть какое-либо из этих условий - он должен лично проинформировать о них ТЦК.

"Так что случаи, когда поднимается "хайп", что кого-то забирают в армию, а он имеет причину на отсрочку. Например, есть лежащая мать, которая нуждается в уходе - это все должно быть оформлено документально, и все эти документы должны быть предоставлены" в ТЦК и СП лично", – пояснил он.

Кроме того, студенты раз в год должны лично подавать справки о том, что они учатся на дневной форме обучения в определенном вузе.

"К сожалению, бывают случаи, что по какой-то причине эти документы не предоставляются. И потом российские медиа подхватывают такую тему, что забирают в армию мужчину, у которого мать с инвалидностью. А на самом деле, если разобраться, то просто не были предоставлены соответствующие документы, и человек не оформил право на получение отсрочки. Соответственно, по законодательству ТЦК и СП все делает правильно. А человеческие эмоции говорят, что мы нарушаем закон", - отметил Фитьо.

Как мы писали, в Раде готовят законопроект об изменениях в мобилизации и военной службе.

Напомним, что женщин предлагают взять на военный учет.

Отметим, что право на отсрочку от мобилизации может получить 10 категорий граждан.

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