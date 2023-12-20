Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным - смотрите онлайн «Адвокат на Право ТВ»

Когда повестка считается врученной, какие существуют основания задержания военнообязанных, а также набирающая обороты мобилизацию женщин-медиков обсудят во время эфира на Право ТВ.

Программа "Адвокат на Право ТВ" на YouTube-канале "Право ТВ" продолжает информировать о правах и обязанностях граждан в военное время.

20 декабря в 11:00 приглашаем вас присоединиться к прямой трансляции на тему «Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным?»

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатом адвокатского объединения «Актум» Еленой Хоменко следующие тематики:

когда повестка считается врученной

какие основания задержания военнообязанных в соответствии с Законом

в каком случае возможно освобождение от мобилизации

мобилизация женщин-медиков набирает обороты

как правильно вести себя при нарушении своих прав

как подготовиться к возможной тотальной мобилизации

Также в течение прямого эфира вы сможете задавать ваши вопросы. Присоединяйтесь!

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