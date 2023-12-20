Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным - смотрите онлайн «Адвокат на Право ТВ»

Программа "Адвокат на Право ТВ" на YouTube-канале "Право ТВ" продолжает информировать о правах и обязанностях граждан в военное время.
20 декабря в 11:00 приглашаем вас присоединиться к прямой трансляции на тему «Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным?»
В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатом адвокатского объединения «Актум» Еленой Хоменко следующие тематики:
- когда повестка считается врученной
- какие основания задержания военнообязанных в соответствии с Законом
- в каком случае возможно освобождение от мобилизации
- мобилизация женщин-медиков набирает обороты
- как правильно вести себя при нарушении своих прав
- как подготовиться к возможной тотальной мобилизации
Также в течение прямого эфира вы сможете задавать ваши вопросы. Присоединяйтесь!
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