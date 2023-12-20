Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним, - дивіться онлайн «Адвокат на Право ТВ»

Програма «Адвокат на Право ТВ» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки громадян у військовий час.
20 грудня об 11.00 запрошуємо вас доєднатися до прямої трансляції на тему «Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним?»
Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом адвокатського об’єднання «Актум» Оленою Хоменко такі тематики:
- коли повістка вважається врученою
- які існують підстави затримання військовозобов’язаних відповідно до Закону
- в якому разі можливе звільнення від мобілізації
- мобілізація жінок-медиків набирає обертів
- як правильно поводитися при порушенні своїх прав
- як підготуватися до можливої тотальної мобілізації
Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!
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