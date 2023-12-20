Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним, - дивіться онлайн «Адвокат на Право ТВ»

Коли повістка вважається врученою, які існують підстави затримання військовозобов’язаних, а також мобілізацію жінок-медиків, яка набирає обертів, обговорять під час ефіру на Право ТВ.

Програма «Адвокат на Право ТВ» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки громадян у військовий час.

20 грудня об 11.00 запрошуємо вас доєднатися до прямої трансляції на тему «Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатом адвокатського об’єднання «Актум» Оленою Хоменко такі тематики:

коли повістка вважається врученою

які існують підстави затримання військовозобов’язаних відповідно до Закону

в якому разі можливе звільнення від мобілізації

мобілізація жінок-медиків набирає обертів

як правильно поводитися при порушенні своїх прав

як підготуватися до можливої тотальної мобілізації

Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!

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