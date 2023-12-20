У ЗСУ розповіли, хто має право на відстрочку від мобілізації

Основні причини такі: якщо військовозобов'язаний має трьох неповнолітніх дітей, якщо доглядає за батьками з інвалідністю, зазначили у Сухопутних військах ЗСУ.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, хто має право на відстрочку від мобілізації. Він зазначив, що відстрочка може бути за станом здоров'я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи догляд за батьками з інвалідністю.

"Є ще причини за станом здоров'я тощо", - розповів Фітьо в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якщо у військовозобов'язаного є якась з цих умов - він має особисто проінформувати про них ТЦК.

"Тому, що трапляються випадки, коли підіймається "хайп", що когось забирають в армію, а він має причину на відстрочку. Наприклад, є лежача мати, яка потребує догляду - це все має бути оформлено документально, і ці всі документи мають бути надані в ТЦК та СП особисто", - пояснив він.

Крім цього, студенти раз на рік мають особисто подавати довідки про те, що вони навчаються на денній формі навчання в певному виші.

"На жаль, трапляються випадки, що з якоїсь причини ці документи не надаються. І потім російські медіа підхоплюють таку тему, що забирають в армію чоловіка, у якого мати з інвалідністю. А насправді, якщо розібратися, то просто не були надані відповідні документи, і людина не оформила право на отримання відстрочки. Відповідно, за законодавством ТЦК та СП все робить правильно. А людські емоції кажуть, що ми порушуємо закон", - зазначив Фітьо.

Як ми писали, у Раді готують законопроект щодо змін до мобілізації та військової служби.

Нагадаємо, що жінок пропонують взяти на військовий облік.

Зазначимо, що право на відстрочку від мобілізації можуть отримати 10 категорій громадян.

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