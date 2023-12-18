Жінок пропонують взяти на військовий облік, - у Раді майже готовий законопроект

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, - законопроект.

Як відомо, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла повідомила подробиці нового законопроекту щодо змін до мобілізації та військової служби.

Зокрема, пропонуються зміни щодо військової служби для жінок. За словами Мар’яни Безуглої, нововведеннями у чорновому варіанті документу передбачено, що жінки:

стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони);

проходять базову загальновійськову підготовку;

під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади – тільки добровільно).

Підставами для звільнення від проходження базової військової підготовки (крім загальних підстав) є:

вагітність;

догляд за дитиною.

Згодом депутат уточнила, як наразі «юридично виписано» щодо служби жінок.

«Зверну увагу, що призов жінок не обмежується ЗСУ, це можуть бути й оборонні підприємства, наприклад. Долучаєтесь до обговорення.

Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком беруться на військовий облік військовозобов’язаних в порядку, встановленому Міністерством оборони України. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин (підрозділів) забезпечення або прийняті в добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до бойових частин (підрозділів).

У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом)», - зазначила Мар’яна Безугла.

Цей пост вона супроводила фото 18-річної Норми Джин (Мерилін Монро) на авіаційному заводі з випуску безпілотних літальних апаратів Radioplane OQ-2 (1944 рік).

Також ми писали, що Верховна Рада розгляне законопроект Арахамії та Безуглої про гендерну рівність у війську, обмеження на відео у TikTok, пенсії і відпустки військовослужбовців.

Автор: Наталя Мамченко

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