У Мексиці під час різдвяної вечірки невідомі розстріляли 12 людей

В результаті нападу озброєних людей в місті Сальватьерра загинуло щонайменше 12 людей, десятки отримали поранення.

Джерело фото: aa.com.tr

В місті Сальватьерра в північно-центральному штаті Мексики Гуанахуато озброєні особи увірвалися на різдвяну вечірку. В результаті нападу гинули десятки людей. Додатково, ще чотири особи зазнали смертельних поранень, – повідомляє Voice of America з посиланням на прокуратуру.

За інформацією місцевих ЗМІ, жертви у Сальватьеррі залишали заходи після різдвяної вечірки, відомої як «posada», коли їх здійснили стрілянину. Напад трапився рано вранці на фазенді або ранчо, яке використовувалося для святкування. Збройна група зі зброєю в руках напала на учасників різдвяного заходу.

Принаймні 12 осіб загинули, а десятки отримали поранення. Очевидець, який був на вечірці, розповів, що близько шести осіб із зброєю з'явилися на святі та відкрили вогонь по гостях, які були на місці.

Подібно до цього, ще чотири людини загинули в іншому місті штату — Саламанка. Поліція не уточнила деталей цього нападу.

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