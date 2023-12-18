В Мексике во время рождественской вечеринки неизвестные расстреляли 12 человек

В результате нападения вооруженных людей в городе Сальватьерра погибли по меньшей мере 12 человек, десятки получили ранения.

Источник фото: aa.com.tr

В городе Сальватьерра в северо-центральном штате Мексики Гуанахуато вооруженные лица ворвались на рождественскую вечеринку. В результате нападения погибали десятки людей. Дополнительно, еще четыре человека получили смертельные ранения, - сообщает Voice of America со ссылкой на прокуратуру.

По информации местных СМИ, жертвы в Сальватьерри покидали мероприятия после рождественской вечеринки, известной как "posada", когда их совершили стрельбу. Нападение произошло рано утром на ферме или ранчо, которое использовалось для празднования. Вооруженная группа с оружием в руках напала на участников рождественского мероприятия.

По крайней мере 12 человек погибли, а десятки получили ранения. Очевидец, который был на вечеринке, рассказал, что около шести человек с оружием появились на празднике и открыли огонь по гостям, которые были на месте.

Подобно этому, еще четыре человека погибли в другом городе штата - Саламанка. Полиция не уточнила деталей этого нападения.

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