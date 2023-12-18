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  1. В мире

Компанию ByteDance, владеющую TikTok, обвинили в попытке создать собственную модель искусственного интеллекта на технологиях OpenAI

12:30, 18 декабря 2023
Компания, вероятно, использовала данные, сгенерированные GPT, для обучения собственной модели с ИИ.
Компанию ByteDance, владеющую TikTok, обвинили в попытке создать собственную модель искусственного интеллекта на технологиях OpenAI
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Китайскую компанию ByteDance, владеющую TikTok, обвинили в попытке создать собственную модель искусственного интеллекта на технологиях OpenAI. Об этом сообщает The Verge.

ByteDance полагалась на API OpenAI в разработке своей базовой большой языковой модели (LLM) под кодовым названием Project Seed почти на каждом этапе разработки. В частности, компания, вероятно, использовала данные, сгенерированные GPT, для обучения собственной модели с ИИ.

Такое использование является прямым нарушением условий OpenAI, в которых говорится, что результаты модели нельзя применять «для разработки каких-либо моделей искусственного интеллекта, конкурирующих с продуктами и услугами» компании.

ByteDance использовала не непосредственно продукты OpenAI, а облачную платформу и инфраструктуру Microsoft Azure. Однако политика Microsoft, по которой ByteDance покупает доступ к OpenAI, в этом смысле не отличается от политики создателей GPT.

После публикации материала издания в OpenAI сообщили, что приостановили действие аккаунта ByteDance.

«Все клиенты API должны придерживаться нашей политики использования, чтобы гарантировать, что наша технология используется во благо. Хотя ByteDance использовала наш API минимально, мы приостановили ее аккаунт на время дальнейшего расследования. Если мы обнаружим, что ее использование не соответствует этим правилам, мы попросим их внести необходимые изменения или прекратить действие своей учетной записи», — заявил представитель OpenAI Нико Феликс.

В заявлении South China Morning Post представители ByteDance признали, что когда компания начала исследовать LLM в начале этого года, ее инженеры использовали службу API OpenAI в экспериментальной модели.

В то же время компания утверждает, что эта ее модель никогда не была предназначена для публичного запуска, а такое использование соответствует условиям обслуживания американской фирмы.

В ByteDance подчеркивают, что работа с экспериментальной моделью была приостановлена в апреле, когда OpenAI запретила использование продуктов GPT для разработки моделей-конкурентов. Сейчас инженерная команда китайской компании вроде бы все еще использует API OpenAI, но «очень ограничено».

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