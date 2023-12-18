россия накапливает ракеты для массированных атак по Украине, – Игнат

У россии достаточно дронов для атаки Украины с разных направлений, однако она накапливает и ракеты.

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россия активно накапливает различные типы ракет для возможных новых атак на Украину. Кроме того, рф имеет достаточно дронов-камикадзе для возможности нападения на Украину с разных направлений. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о возможности массированных атак рф на Украину, Игнат подчеркнул, что прогнозировать замыслы противника сложно. Он отметил, что враг накапливает определенные средства, в частности крылатые и баллистические ракеты, такие как "Искандер-М", а также другие средства, которые уже использовались, включая крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555.

Относительно нынешней ситуации, он отметил, что по сравнению с осенью этого года, летом было более напряженно в контексте атак россии. Также он отметил наличие достаточного количества дронов-камикадзе, которые могут быть использованы россией для ежедневных атак на Украину с разных направлений.

"Мы уже видели их рекордное применение буквально недавно на нашу столицу. Поэтому ракеты конечно враг имеет и будет ими обстреливать, но надо наращивать наши возможности по сбиванию ударных БПЛА", - добавил он.

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