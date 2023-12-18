росія накопичує ракети для масованих атак по Україні, – Ігнат

У росії достатньо дронів для атаки України з різних напрямків, проте вона накопичує і ракети.

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росія активно накопичує різні типи ракет для можливих нових атак на Україну. Крім того, рф має достатньо дронів-камікадзе для можливості нападу на Україну з різних напрямів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання про можливість масованих атак РФ на Україну, Ігнат підкреслив, що прогнозувати задуми противника складно. Він зазначив, що ворог накопичує певні засоби, зокрема крилаті та балістичні ракети, такі як «Іскандер-М», а також інші засоби, які вже використовувалися, включаючи крилаті ракети повітряного базування Х-101 та Х-555.

Щодо теперішньої ситуації, він зазначив, що порівняно з осінню цього року, влітку було більш напружено в контексті атак росії. Також він наголосив на наявності достатньої кількості дронів-камікадзе, які можуть бути використані росією для щоденних атак на Україну з різних напрямків.

«Ми вже бачили їх рекордне застосування буквально нещодавно на нашу столицю. Тому ракети звичайно ворог має і буде ними обстрілювати, але треба нарощувати наші спроможності щодо збиття ударних БПЛА», - додав він.

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