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СБУ викрила агентів рф, які у жовтні скоригували ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі

11:53, 18 грудня 2023
У Запоріжжі затримали ватажка ворожої групи, який навів ракети на багатоквартирний будинок, внаслідок чого 5 людей загинули.
СБУ викрила агентів рф, які у жовтні скоригували ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі
Фото: СБУ
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Служба безпеки припинила діяльність агентурної мережі фсб, яка керувала ворожими атаками по об'єктах військової та цивільної інфраструктури Запоріжжя. 

Затримали ватажка ворожої групи, який 18 жовтня цього року «навів» російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі Запоріжжя. Тоді 5 людей загинули, ще 5 – отримали важкі поранення.

Як повідомляє СБУ, ним виявився місцевий житель, представник запорізького «клубу воєнної реконструкції». Його завербувала фсб для здійснення розвідувально-підривної діяльності в прифронтовому місті.

Агент з оперативним псевдонімом "Палестинець" в анонімному чаті в месенджері керував групою інформаторів, які збирали дані про розташування ЗСУ  та надавали геолокації житлових та промислових об'єктів.

Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів.

Отримані відомості вони передавали "Палестинцю", а він вже надсилав їх до фсб через «зв’язкового» одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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