Болгарія обмежить імпорт овочів і фруктів для стимулювання місцевого виробництва

Уряд готує закон, який регулюватиме цю торгівлю.

Болгарія має намір обмежити імпорт сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Euractiv.

За словами міністра сільського господарства Болгарії Кирила Ватева, надмірний імпорт фруктів і овочів до країни буде скорочено з метою стимулювання місцевого виробництва.

Так, уряд готує закон, який регулюватиме цю торгівлю. Майже 80% фруктів і овочів, які споживаються в Болгарії, імпортуються, а також 50% м'яса, що викликає протести місцевих виробників.

«Це абсурд імпортувати так багато фруктів і овочів. Відсутні правила торгівлі сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування. Ми готуємо такий закон для регулювання торгівлі», - сказав міністр.

Як зазначає видання, сільське господарство Болгарії має давні традиції вирощування фруктів і овочів через хороші ґрунти та клімат, але в останні роки спостерігалося значне падіння виробництва і збільшення імпорту. Фермери роками вимагали державного захисту місцевого виробництва, але зробили дуже мало для розвитку кооперативів, щоб пропонувати великі обсяги сільськогосподарської продукції на міжнародних ринках.

Найбільший імпорт фруктів і овочів у Болгарію здійснюється з Туреччини та Греції.

«Потрібні правила, щоб врегулювати комерційні відносини по всьому харчовому ланцюжку від поля до полиці магазину», - наголосив Ватев.

Він додав, що Болгарія є однією з найкращих у Європі за якістю їжі, оскільки тут найменше зареєстровано харчових отруєнь.

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