Болгария ограничит импорт овощей и фруктов для стимулирования местного производства

Правительство готовит закон, регулирующий эту торговлю.

Болгария намерена ограничить импорт сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Euractiv.

По словам министра сельского хозяйства Болгарии Кирилла Ватева, чрезмерный импорт фруктов и овощей в страну будет сокращен с целью стимулирования местного производства.

Так, правительство готовит закон, который будет регулировать эту торговлю. Почти 80% потребляемых в Болгарии фруктов и овощей импортируются, а также 50% мяса, что вызывает протесты местных производителей.

Это абсурд импортировать так много фруктов и овощей. Отсутствуют правила торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания. Мы готовим такой закон для регулирования торговли», – сказал министр.

Как отмечает издание, сельское хозяйство Болгарии имеет давние традиции выращивания фруктов и овощей из-за хороших почв и климата, но в последние годы наблюдалось значительное падение производства и увеличение импорта. Фермеры годами требовали государственной защиты местного производства, но сделали очень мало развития кооперативов, чтобы предлагать большие объемы сельскохозяйственной продукции на международных рынках.

Наибольший импорт фруктов и овощей в Болгарию производится из Турции и Греции.

«Нужны правила, чтобы урегулировать коммерческие отношения по всей пищевой цепочке от поля до полки магазина», - подчеркнул Ватев.

Он добавил, что Болгария является одной из лучших в Европе по качеству пищи, поскольку здесь меньше зарегистрировано пищевых отравлений.

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