Будут ли присылать повестки через «Дію» – рассказал Федоров

В Украине усилят мобилизацию, однако запуск рассылки повесток через «Дію» – не планируется.

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Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил, что использование приложения «Дія» для рассылки повесток исключено, хотя в Украине и усилят мобилизацию. Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

На вопрос о возможном пересмотре решения об использовании приложения «Дія» для повесток, Федоров подчеркнул: «Повесток в «Дії» не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это. Внедрять повестки в «Дії» не планируется вообще. Поэтому этого вопроса нет сегодня на повестке дня".

Ранее Кирилл Буданов заявил, что рекрутинг в ВСУ не сможет покрыть потребностей в миллионе военных, нужна только мобилизация.

Также мы писали, что вызывать в ТЦК смогут и без повесток: как будет проходить усиленная мобилизация.

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