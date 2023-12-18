Чи надсилатимуть повістки через «Дію» – розповів Федоров

В Україні посилять мобілізацію, проте запуск розсилки повісток через «Дію» – не планується.

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Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що використання додатку «Дія» для розсилки повісток виключене, хоча в Україні і посилять мобілізацію. Про це він розповів в інтерв'ю «24 каналу».

На запитання щодо можливого перегляду рішення про використання додатку «Дія» для повісток, Федоров підкреслив: «Повісток в «Дії» не буде. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в «Дії» не планується взагалі. Тому цього питання немає сьогодні на порядку денному».

Раніше Кирило Буданов заявив, що рекрутинг до ЗСУ не зможе покрити потреб у мільйоні військових, потрібна тільки мобілізація.

Також ми писали, що викликати в ТЦК зможуть й без повісток: як буде проходити посилена мобілізація.

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