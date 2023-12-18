СБУ разоблачила агентов рф, которые в октябре скорректировали ракеты по многоэтажке в Запорожье

В Запорожье задержали главаря вражеской группы, который привел ракеты на многоквартирный дом, в результате чего 5 человек погибли.

Фото: СБУ

Служба безопасности прекратила деятельность агентурной сети фсб, руководившей вражескими атаками по объектам военной и гражданской инфраструктуры Запорожья.

Задержан главарь вражеской группы, который 18 октября этого года «навел» российские ракеты на многоквартирный дом в центре Запорожья. Тогда 5 человек погибли, еще 5 получили тяжелые ранения.

Как сообщает СБУ, им оказался местный житель, представитель запорожского "клуба военной реконструкции". Его завербовала фсб для осуществления разведывательно-подрывной деятельности в прифронтовом городе.

Агент с оперативным псевдонимом "Палестинец" в анонимном чате в мессенджере руководил группой информаторов, собиравших данные о расположении ВСУ и предоставлявших геолокацию жилых и промышленных объектов.

Для сбора разведданных информаторы обходили местность или выезжали на объекты и производили их фото- и видеофиксацию на камеры собственных телефонов.

Полученные сведения они передавали "Палестинцу", а он уже посылал их в фсб через "связного" одного из временно оккупированных городов в Запорожье.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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