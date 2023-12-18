Компанія, ймовірно, використовувала дані, згенеровані GPT, для навчання власної моделі з ШІ.

Китайську компанію ByteDance, яка володіє TikTok, звинуватили у спробі створити власну модель штучного інтелекту на технологіях OpenAI. Про це повідомляє The Verge.

Як зазначає видання, ByteDance покладалася на API OpenAI у розробці своєї базової великої мовної моделі (LLM) під кодовою назвою Project Seed майже на кожному етапі розробки. Зокрема, компанія, ймовірно, використовувала дані, згенеровані GPT, для навчання власної моделі з ШІ.

Таке використання є прямим порушенням умов OpenAI, у яких йдеться, що результати моделі не можна застосовувати «для розробки будь-яких моделей штучного інтелекту, які конкурують з продуктами та послугами» компанії.

ByteDance використовувала не безпосередньо продукти OpenAI, а хмарну платформу та інфраструктуру Microsoft Azure. Однак політика Microsoft, через яку ByteDance купує доступ до OpenAI, в цьому сенсі не відрізняється від політики творців GPT.

Після публікації матеріалу видання в OpenAI повідомили, що призупинили дію облікового запису ByteDance.

«Усі клієнти API повинні дотримуватися нашої політики використання, щоб гарантувати, що наша технологія використовується на благо. Хоча ByteDance використовувала наш API мінімально, ми призупинили її обліковий запис на час подальшого розслідування. Якщо ми виявимо, що її використання не відповідає цим правилам, ми попросимо їх внести необхідні зміни або припинити дію свого облікового запису», — заявив представник OpenAI Ніко Фелікс.

У заяві для South China Morning Post представники ByteDance визнали, що коли компанія почала досліджувати LLM на початку цього року, її інженери використовували службу API OpenAI в експериментальній моделі.

Водночас компанія стверджує, що ця її модель ніколи не була призначена для публічного запуску, а таке використання відповідає умовам обслуговування американської фірми.

В ByteDance наголошують, що роботу з експериментальною моделлю було припинено у квітні, коли OpenAI заборонила використання продуктів GPT для розробки моделей-конкурентів. Наразі інженерна команда китайської компанії нібито все ще використовує API OpenAI, але «дуже обмежено».

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