Женщин предлагают взять на военный учет, - в Раде почти готов законопроект

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, - законопроект.

Как известно, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая сообщила подробности нового законопроекта об изменениях в мобилизации и военной службе.

В частности, предлагаются изменения относительно военной службы для женщин. По словам Марьяны Безуглой, нововведениями в черновом варианте документа предусмотрено, что женщины:

становятся на военный учет (порядок учета определяется Минобороны);

проходят базовую общевоенную подготовку;

во время действия военного положения привлекаются к прохождению военной службы (на боевые должности – только добровольно).

Основаниями для освобождения от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований):

беременность;

уход за ребенком.

Впоследствии депутат уточнила, как сейчас «юридически выписано» по службе женщин.

«Обратите внимание, что призыв женщин не ограничивается ВСУ, это могут быть и оборонные предприятия, например. Присоединяйтесь к обсуждению.

Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту берутся на военный учет военнообязанных в порядке, установленном Министерством обороны Украины. Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Во время действия военного положения женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу в части (подразделения) обеспечения или приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в боевые части (подразделения).

В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту)», - отметила Марьяна Безуглая.

Этот пост она сопровождала фото 18-летней Нормы Джин (Мэрилин Монро) на авиационном заводе по выпуску беспилотных летательных аппаратов Radioplane OQ-2 (1944).

Также мы писали, что Верховная Рада рассмотрит законопроект Арахамии и Безуглой о гендерном равенстве в армии, ограничении на видео в TikTok, пенсиях и отпусках военнослужащих.

Автор: Наталья Мамченко

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